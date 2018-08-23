За полет над ЗСД возбуждено уголовное дело против петербуржца

Следствие не оценило решение мужчины пролететь над городом на вертолете.

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, который пролетел на вертолете над участком ЗСД, Пилот игнорировал требования авиадиспетчеров посадить воздушное транспортное средство. Остановить нарушителя удалось только на территории Ленинградской области около Гостилиц.

Инцидент произошел 10 августа в опасной близости к опоре моста ЗСД. Как отмечает полиция, петербуржец не имел прав на управление вертолетом. За штурвалом он совершил несколько маневров. Преступник на высоте в 25 метров пролетел на автомобильной трассой в направлении Финского залива, а затем пересек пилоны Вантового моста через Петровский канал.

Мужчину обвиняют в создании угрозы для безопасной эксплуатации транспорта.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб