За перевозчиками строительных отходов в Ленобласти будут следить тщательнее

Строительный мусор чаще всего сбрасывают в лесах и на обочинах.

В понедельник, 17 января, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что регион одним из первых в стране вводит разрешения для перевозки строительного мусора, а также усиливает контроль за ней.

Теперь, чтобы перевезти строительные отходы III-V классов опасности на территории региона объёмом более 5 "кубов", потребуется разрешение после регистрации в подсистеме "Мониторинг перемещения отходов". Постановление вступает в силу 23 января. Разрешение будут дополнять индивидуальным идентификационным QR-кодом.

В комитете государственного экологического надзора Ленинградской области уточнили, что строительный мусор чаще всего сбрасывают в лесах и на обочинах, который становятся основой больших несанкционированных свалок.

Фото: Администрация Ленобласти