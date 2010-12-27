На Пулковской ночью выгрели две машины‍

Огнеборцам удалось потушить пламя спустя час после вызова.

В Московском районе Санкт-Петербурга ночью сгорели два припаркованных автомобиля. Спасатели прибыли на место. Им удалось ликвидировать пламя спустя час работ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел на Пулковской улице, 9 корпус 2. Звонок о происшествии поступил на пульт диспетчера около четырех часов утра. На место были направлены пять человек личного состава экстренной службы и одна единица техники.

По сведениям от спасателей, сначала пожар начал распространяться в моторе иномарки "Ауди". Затем огонь захватил соседнее транспортное средство - "Фольксваген". У последнего обгорели части кузова.

Фото: Piter.tv