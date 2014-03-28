За минувшие сутки в Петербурге и области произошло 375 ДТП

Выявлено 1811 нарушений правил дорожного движения. Их нарушили 1679 водителей транспорта и 132 пешехода.

За минувшие сутки в Петербурге и области произошло 375 дорожно-транспортных происшествий. Об этом в среду, 7 июля, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 296 аварий, в которых пострадали 11 человек, ранены – 12 человек, двое из них – дети, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 79 аварий, в которых пострадали 6 человек, ранены – 5 человек, в результате ДТП погиб один человек.

Также сотрудники ДПС задержали 49 петербуржцев, совершивших административные правонарушения.

Ранее мы писали, что каршеринг протаранил Ford на перекрестке Бронницкой и Клинского.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО; Piter,tv