Всего предстоит установить более 3000 фонарей до 30 июня.

За майские дни в Выборге установили 120 новых фонарей: на ул. Шестакова (от ул. Героев до моста Дружбы), ул. Петровской, ул. Тенистой, ул. Тургенева. На текущей неделе, с 6 мая, начат монтаж фонарей на ул. Октябрьской и Хельсинском шоссе.

Всего предстоит установить более 3000 светильников до 30 июня. Работы идут в рамках реализации энергосервисного контракта.

Первая партия была установлена в апреле: 148 новых фонарей подсветили Петровский микрорайон на территории бывших поселков Гвардейский, Выборгский, а также в центральной части Выборга.

Монтаж произведен на улицах 1-я Бригадная, 2-я Бригадная, 3-я Бригадная, 4-я Бригадная, Центральная, Крутая, Судостроительная, Новокарьерная, Весенная Тропа, Больничный переулок, Акулова, Ардышева, Пограничная, Вокзальная, Димитрова, Володарского.

Модернизация системы внешнего освещения включает не только замену светильников, но установку автоматической системы управления.

24 апреля, в рамках контрольной проверки качества новых объектов, проведены замеры уровня освещенности. В группу проверки от московской организации ООО "Юнистар", исполняющей муниципальный контракт, входили генеральный директор вышеуказанной организации, руководитель проекта, представители технической поддержки проекта, обследования проекта и представители производства светильников.

Мы планируем уложиться в срок по исполнению контракта: к 30 июня. С 24 апреля начинается установка светильников в более интенсивном темпе. На следующей неделе придет третья партия – еще 1000 фонарей. сообщила Наталья Иванова, коммерческий директор ООО "Инлайт"

Напомним, энергосервисный контракт администрацией Выборгского района был заключен в декабре прошлого года. Правительство Ленобласти назвало его самым крупным на территории региона в 2018 году.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО