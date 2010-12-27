За бомбу на "Горьковской" приняли пакет с личными вещами

Станция метро "Горьковская" открыта после проверки. В пакете оказались личные вещи.

Вечером 14 декабря станция метро "Горьковская" вновь открылась после проверки. В бесхозном пакете лежали личные вещи. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.



Станцию открыли в 19.40.



"Горьковская" работает в штатном режиме.