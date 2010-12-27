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За бомбу на "Горьковской" приняли пакет с личными вещами
Сегодня, 19:49
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TretyakovaS
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За бомбу на "Горьковской" приняли пакет с личными вещами

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Станция метро "Горьковская" открыта после проверки. В пакете оказались личные вещи.

Вечером 14 декабря станция метро "Горьковская" вновь открылась после проверки. В бесхозном пакете лежали личные вещи. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Станцию открыли в 19.40.

"Горьковская" работает в штатном режиме.  

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Теги: метро спб , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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