За 30 лет запасы древесины в России выросли на 47%

Леса способны смягчить последствия потепления на Земле.

Международная группа ученых, в которую вошли специалисты Сибирского федерального университета (СФУ), выяснила, что за последние три десятилетия запасы древесины в России выросли на 47%. Эти данные позволяют уточнить их роль в климатической системе планеты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Отмечается, что леса способны смягчить последствия потепления на планете, потому что они могут перерабатывать углекислый газ в кислород, накапливая образовывающийся в этой реакции углерод в древесине. Так, в России растет пятая часть мировых лесов.

Авторы исследования уточнили запасы российских лесов, вычислив, что за период 1988-2014 годов на территории страны ежегодно накапливалось около миллиарда кубических метров древесины, что уравновешивает чистые потери запаса лесов в тропических странах, - говорится в сообщении.

Однако ученые отмечают, что в будущем не гарантированы такие темпы прироста, в том числе из-за лесных пожаров.

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