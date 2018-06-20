За 2018 год в лесах Выборгского района произошло более 250 пожаров

Первопричиной возгорания в большинстве случаев является человеческий фактор.

В Выборге состоялось заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ). В совещании приняли участие главы администраций поселений, представители лесничеств, РЖД, УМВД России, выборгского союза садоводов.

Вел заседание и.о. заместителя главы администрации Андрей Голобородько. Он сообщил, что в соответствии с Постановлением администрации МО "Выборгский район" от 26.03.2019 года председателем Комиссии ЧС и ОПБ назначен глава районной администрации Геннадий Орлов.

Основной темой заседания были вопросы подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 года.

Начальник отдела надзорной деятельности Выборгского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области Дмитрий Хабибуллин рассказал о мероприятиях, которые необходимо провести в поселениях в рамках подготовки к пожароопасному сезону. Он обратил внимание на то, что на сегодняшний день в нашем районе 17 населенных пунктов находятся в зоне опасности лесных пожаров и требуют повышенного контроля.

Директор Северо-Западного лесничества Валентин Петров сообщил, что 16 участковых лесничеств обеспечивают контроль территории общей площадью 314 202 га. Помимо постоянных сотрудников на пожароопасный период нанимаются дополнительно 25 человек. Мониторинг лесопожарной обстановки осуществляется с помощью 11 беспроводных и 8 проводных телеустановок, охватывающих 90% территории лесничества. Также предусмотрены порядка 30 маршрутов наземного патрулирования.

Председатель Выборгского союза садоводов Владимр Лагода сообщил, что на территории Выборгского района находятся 37 садоводств. Он рассказал о принимаемых мерах по недопущению пожаров на подведомственных территориях.

Директор музея-заповедника "Парк Монрепо" Александр Буянов отметил, что основной задачей деятельности учреждения является сохранение памятников истории и культуры, фондовых коллекций. Среди мер, обеспечивающих пожарную безопасность, он назвал - контроль за соблюдением противопожарного режима, состоянием пожарной сигнализации, проведение практических тренировок по применению средств пожаротушения, организацию эвакуации сотрудников и посетителей парка и др.

Отметим, в 2018 году на территории Выборгского района произошло более 250 лесных пожаров. Все они были потушены в первые сутки. Первопричиной возгорания в большинстве случаев является человеческий фактор.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО