Юношеская сборная Петербурга впервые выиграла турнир имени Гранаткина

В финале соревнования россияне победили турок.

Юношеская сборная из Петербурга впервые завоевала титул чемпиона в турнире по футболу имени Валентина Гранаткина. Вечером 9 сентября молодые спортсмены в финале соревнования одержали победу, обойдя турецкую сборную.

Игра завершилась с результатом 3:0 в пользу Северной столицы. Забитыми голами отличились Андрей Боков, Никита Колдунов и Даниил Шамкин. Мачи попали в ворота противников на 55, 58 и 68 минутах игры.

Отметим, что команда впервые победила в турнире Мемориала Гранаткина.

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