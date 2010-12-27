В Пулково задержали иностранного мошенника, который наживался на пассажирах

В Петербургском аэропорту выходец с ближнего зарубежья занимался продажей поддельных квитанций об оплате сверхнормативного багажа.

В аэропорту Петербурга задержали несовершеннолетнего, который продавал пассажирам поддельные квитанции об оплате сверхнормативного багажа.

Пресс-служба УТ МВД по СЗФО сообщает, что в прошедшие выходные в Пулково транспортные полицейские обратили внимание на модного подозрительного парня. Он находился неподалеку от стоек регистрации. Наряд транспортной полиции решили досмотреть молодого человека, от чего он стал нервничать. В процессе осмотра были обнаружены липовые квитанции об оплате багажа сверх нормы. Выяснилось, что подозреваемый продавал чеки пассажирам, уверяя, что низкая стоимость лишь часть промоакции. Кроме того, полицейские установили, что несовершеннолетний является иностранцем.

Стало известно, что от мошенника пострадала семейная пара, которая должна была лететь в Среднюю Азию. Однако купив ненастоящую квитанцию, их сняли с рейса. Информации о других пострадавших нет.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье "покушение на мошенничество".