Юная петербурженка заявила об изнасиловании отцом в Белоруссии

Гражданина государства-соседа подозревают в педофилии и инцесте.

Как сообщило АН "Оперативное прикрытие" 23 мая, накануне в Детскую больницу №5 имени Филатова пришла четвероклассница из Колпино. Десятилетняя девочка пришла вместе с мамой.

Полицейским девочка рассказала, что отец совершал с ней неоднократные половые акты. Это произошло во время проживания несовершеннолетней в Белоруссии, в его месте жительства. Мужчине 44 года, в настоящее время он не находится на территории России.

При личном осмотре медики врачи установили, что школьницу лишили девственности, также у нее обнаружены травмы половых органов.

Дело направлено в СК РФ по Петербургу.