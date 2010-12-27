Фудзи станет вторым японским городом-побратимом Кронштадта‍

Мэр Фудзи обратился к администрации Петербурга с предложением.

Японский Фудзи станет городом-побратимом Кронштадта. С таким предложением иностранная делегация обратилась к представителям Санкт-Петербурга. Об инициативе сообщила "Мойка78" со ссылкой на главу Кронштадтского района Олега Довганюка.

По словам спикера, предложение поступило при помощи звонка от мэра города Фудзи. Ожидается, что решение будет рассмотрено 17 октября, когда делегация из Японии прибудет в Северную столицу. Российский чиновник напомнил, что именно Кронштадт в 1852 году стал местом отправки фрегата "Паллада", который направлялся на берега Японии ради развития взаимоотношений и сотрудничества.

Напомним, что у Кронштадта уже есть один японски побратим - город Сумото. Фудзи станет вторым.

Фото:Pixabay.com