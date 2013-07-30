Спектакль "Я жду тебя, любимый..."

Постановку покажут 24 августа в 18:00 в Молодёжном театре на Фонтанке. Для зрителей старше 18 лет.

Молодежный театр на Фонтанке создал проект на остросоциальную тему в новом для себя формате. Он будет состоять из двух частей — показа премьерного спектакля и последующей встречи с психологами, которые вместе со зрителями обсудят важную проблему, с которой может столкнуться каждый.

Пьеса Дарио Фо и Франки Раме "Я жду тебя, любимый…" — это искренний и печальный монолог женщины, которая из-за ревности мужа заперта в квартире. Она тянет на себе детей, родственника-инвалида, семейную рутину. В дом бедной женщины стучатся кредиторы, и назойливый сосед не перестает звонить...

Ничего не защищает прекрасную мать и жену от угнетающей реальности. Она находится дома, но он не становится для нее местом, где можно отдохнуть. Замнутый круг, кажется, никогда не оборвется...

Фото: mtfontanka.ru