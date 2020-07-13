  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:37
56
Rybka123
Код вставки плеера

Xiaomi запустила акцию на свои устройства на российском рынке

0 0

Максимальная скидка доходит до 5000 рублей.

В понедельник, 13 июля, на официальном сайте Xiaomi началась распродажа телефонов. Акция продлится до 19 июля.

Китайская компания снизила цены не только на рядовые модели, но и на флагмены. Цена на модель Redmi Note 8 Pro опустилась на 4500 рублей, а на Mi 9T на 3500 рублей. Также в акции участвуют Redmi Note 8T, Redmi 8, Redmi 7A, Redmi 8Aи другие устройства китайского бренда.

Помимо смартфонов Xiaomi снизил цены на телевизоры, пылесосы, зубные щетки, наушники и другое. 

Видео: YouTube / Xiaomi Russia

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии