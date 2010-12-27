IX Международный фестиваль уличных театров "Елагин парк"

Одно из ярчайших событий лета пройдёт в ЦПКиО имени Кирова с 26 по 28 июля.

За три дня фестиваля петербуржцам будет представлено более 80 спектаклей коллективов из России, Франции, Голландии, Испании, Чехии, Польши, Италии, Аргентины и Кореи. Традиционное открытие Фестиваля состоится 26 июля. Как обычно, от станции метро "Крестовский остров" пройдет праздничное шествие. И в этот же день покажут первые спектакли на Елагином острове.

Место: Елагин остров, д. 4б

Цена: 250 — взрослый, 50 — льготный

Возрастное ограничение: 16+

Фото: ВК/ IX Фестиваль уличных театров "Елагин парк"