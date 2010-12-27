XIV фестиваль "Электро-Механика"

Крупнейшее событие в мире техно-музыки.

Фестиваль "Электро-Механика" в 14-й раз познакомит петербуржцев с актуальными направлениями электронной музыки, аудиовизуального искусства, инсталляциями и перфомансами.

В городе на Неве представят британский проект Giant Swan, созданный Робином Стюартом и Гарри Райтом. Электронный дуэт известен по всему миру, в том числе тем, что музыканты никогда не выступают с одинаковыми сетами. Посетители фестиваля первыми оценят дебютный альбом коллектива.

Среди других участников - Gaika (UK), Giant Swan (UK), Driftmachine (DE), Heidi Horowitz (NL), Eartheater (USA), Classic Electric (СПб), Игорь Старшинов (СПб), Discours Synthetic (СПб), Crimson Butterfly (НН).

Техно-шоу завершится в 5 утра.

Место: Новая сцена Александринского театра (наб.реки Фонтанки)

Цена: от 1500 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: предоставлено организатором