Вячеслав Фетисов высказался о нацпроекте "Экология" на XI Невском экологическом конгрессе

Парламентский комитет пристально следил за реализацией данного проекта, особенно внимательно отслеживались приоритетные направления, такие как охрана водных ресурсов.

Вячеслав Фетисов, Председатель Всероссийского общества охраны природы и Первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по экологии, комментируя итоги завершённого в 2024 году Национального проекта "Экология" на XI Невском экологическом конгрессе, заявил, что оценивать достигнутые результаты должны, прежде всего, граждане страны. Парламентский комитет пристально следил за реализацией данного проекта, особенно внимательно отслеживались приоритетные направления, такие как охрана водных ресурсов, пишет spb.aif.ru.

Например, положение с очистными сооружениями на реке Волге и озере Байкал оставляет желать лучшего — требуется значительная дополнительная работа. Программа улучшения качества воздуха также фактически продлена, поскольку поставленные цели не были достигнуты вовремя.

Проблемы сохраняются в промышленно развитых городах Сибири, Урала и Дальнего Востока, где качество воздуха и воды остаётся неудовлетворительным, что напрямую влияет на здоровье населения. Необходимо усилить усилия по решению этих вопросов. Мусорная реформа также сталкивается с препятствиями, и население хорошо осведомлено обо всех сложностях. Требуется дополнительное время для урегулирования проблем, но действовать нужно энергичнее, уточнил Фетисов.

Фото: Предоставлено организаторами XI Невского экологического конгресса