На проспекте Стачек введут и отменят несколько остановок с 13 декабря

Решение связано с окончанием работ на однопутном участке.

С понедельника, 13 декабря, на проспекте Стачек введут и отменят некоторые остановки, сообщили в "Горэлектротрансе".

Так, в связи с окончанием работ на однопутном участке и с вводом в эксплуатацию двухпутного участка от Кронштадтской площади по проспекта Стачек, дом №111 введут обязательные остановки "Кронштадтская площадь" и "Улица Лени Голикова" в оба направления. Помимо этого остановки "Проспект Стачек, 111" (оба направления) и "Проспект Маршала Жукова" (направление от Трамвайного парка №8) закрываются.

Фото: Piter.tv