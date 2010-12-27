Вуди Харрельсон сыграет "ЛСД-гуру" Тимоти Лири

Сериал расскажет о жизни ученого, его исследованиях и приключениях до и после побега из тюрьмы.

Трехкратный номинант на премию "Оскар" Вуди Харрельсон сыграет известного американского психолога Тимоти Лири, осужденного за хранение наркотиков и побег из тюрьмы.

Лири получил широкую известность в разгар движения хиппи, когда активно пропагандировал психоделики, за что получил прозвище "ЛСД-гуру". После запрета препаратов ученый продолжил свои исследования и пожертвовал ради исследований профессиональной карьерой и репутацией академического учёного.

В 1970 году он оказался за решеткой за хранение марихуаны. Лири очень быстро сбежал из тюрьмы и два года скрывался от властей. Ученый был задержан в 1972 году в Афганистане и снова отправлен за решетку. Через четыре года он вышел на свободу.

Сериал расскажет о жизни Тимоти Лири, его исследованиях и приключениях до и после побега. Сценарий к проекту напишет Люк Дейвис ("Уловка-22"). Остальные подробности о проекте станут известны позднее.

Фото: скриншот фильма "Голодные игры"