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На Невском проспекте стартует второй этапе ремонтных работ
Сегодня, 8:04
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lesjasap
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На Невском проспекте стартует второй этапе ремонтных работ

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Водителей проблемная ситуация коснется с 1 августа: местами будет ограничен проезд.

В первый день последнего месяца лета стартует второй этап ремонта Невского проспекта. Дорожные службы займутся восстановлением участке территории от площади Восстания до Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

По 6 число специалисты проведут работы на проспекте Бакунина. Затем до 16 числа - на отрезке до Перекупного переулка. Работы введут ограничения движения на некоторых участках. В зону затрудненного проезда для транспортных средств войдут и пересечения с улицами.

Отметим, что мероприятия будут проводиться сотрудниками "Дирекции транспортного строительства".

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей

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