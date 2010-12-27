На Невском проспекте стартует второй этапе ремонтных работ

Водителей проблемная ситуация коснется с 1 августа: местами будет ограничен проезд.

В первый день последнего месяца лета стартует второй этап ремонта Невского проспекта. Дорожные службы займутся восстановлением участке территории от площади Восстания до Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

По 6 число специалисты проведут работы на проспекте Бакунина. Затем до 16 числа - на отрезке до Перекупного переулка. Работы введут ограничения движения на некоторых участках. В зону затрудненного проезда для транспортных средств войдут и пересечения с улицами.

Отметим, что мероприятия будут проводиться сотрудниками "Дирекции транспортного строительства".

Фото: Piter.tv