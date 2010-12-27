Вторник в Петербурге пройдет без дождей‍

Специалисты надеются на теплую погоду без дождей и пасмурного неба.

Днем 28 августа на территории Санкт-Петербурга не ожидается осадков. Об этом сообщают специалисты из Гидрометцентра по региону. Синоптики отметили, что жители города насладятся летним теплом без дождей. Небо будет с переменной облачностью. В течение дня температура воздуха поднимется до плюс 23 градусов.

В Северную столицу придет слабый туман и юго-западный ветер. Его скорость не будет превышать одного-двух метров в секунду. Атмосферное давление незначительно повысится. Ночью показатели термометров опустятся до плюс 12.

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