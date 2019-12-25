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Встречи на Лендоке. Андрей Мерзликин и Алексей Шевченков
Сегодня, 19:00
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Встречи на Лендоке. Андрей Мерзликин и Алексей Шевченков

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Встреча подарит возможность лично пообщаться с актерами.

28 ноября Открытая киностудия "Лендок" запустит серию ежемесячных творческих вечеров с известными актерами "Встречи на Лендоке". Первыми участниками станут заслуженные артисты РФ Андрей Мерзликин и Алексей Шевченков.

Совместный концерт предполагает формат живого взаимодействия, в рамках которого зрители смогут задать интересующие вопросы актерам, а также услышать любимые песни в гитарном исполнении Алексея и известные стихи в оригинальном прочтении Андрея. 

Модератором вечера станет телеведущий Андрей Смирнов. 

Место: набережная Крюкова канала, 12

Фото: киностудия Лендок

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Кино,

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