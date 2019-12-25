Встречи на Лендоке. Андрей Мерзликин и Алексей Шевченков

28 ноября Открытая киностудия "Лендок" запустит серию ежемесячных творческих вечеров с известными актерами "Встречи на Лендоке". Первыми участниками станут заслуженные артисты РФ Андрей Мерзликин и Алексей Шевченков.
Совместный концерт предполагает формат живого взаимодействия, в рамках которого зрители смогут задать интересующие вопросы актерам, а также услышать любимые песни в гитарном исполнении Алексея и известные стихи в оригинальном прочтении Андрея.
Модератором вечера станет телеведущий Андрей Смирнов.
Место: набережная Крюкова канала, 12
Фото: киностудия Лендок
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