Всероссийский онлайн-урок с жителем блокадного Ленинграда проведет Музей Победы

Урок будет проходить в сообществе "Детский Центр Музея Победы" во Вконтакте.

В четверг, 27 января, Музей Победы совместно со школой № 189 "Шанс" Центрального района проведет всероссийский онлайн урок мужества, посвященный годовщине снятия блокады Ленинграда. Посмотреть урок можно по ссылке.

Участники урока смогут пообщаться с ветераном Великой Отечественной войны, жителем блокадного Ленинграда Леонидом Шульгиным и с заведующим музеем школы № 189, кандидатом педагогических наук Сергеем Телешовым. Почетный гость расскажет о жизни в блокадном Ленинграде, об испытаниях и памятной дате 27 января. Вторую часть урока посвятят рассказу о преемственности поколений в Ленинграде и о послевоенной судьбе города.

Урок мужества начнется в 16:00.

Фото: пресс-служба Музея Победы