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Все торговые сети Петербурга перейдут на экологичные пакеты‍
Сегодня, 8:18
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lesjasap
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Все торговые сети Петербурга перейдут на экологичные пакеты‍

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Магазины готовы "свергнуть" старый режим полиэтилена.

Петербургские магазины готовы перейти на новые экологичные пакеты. Об этом сообщили представители пресс-службы Торгово-промышленной палаты города. Обсуждение вопроса состоялось днем 24 июля. Председатель Комитета по торговле Ольга Волкова добавила, что запретить продажу полиэтиленовых пакетов у чиновников все же не получится.

Специалисты считают, что торговые сети должны сами  работать на увеличение интереса потребителей к экологичной упаковке. Например, называть такие пакеты безопасными. Маркетинговые решения по данному вопросу будут приветствоваться.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Новости СПб Картина дня

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