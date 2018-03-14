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Все происшествия Петербурга за 14 марта: фото и видео

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Piter.tv расскажет о главных происшествиях за последние сутки.

В Санкт-Петербурге 14 марта - огонь. В день произошло три разных пожара. Но это далеко н все происшествия, которые сегодня были. Piter.tv публикует в этом материале все чрезвычайные происшествия, которые произошли за сутки в городе на Неве. 

1. В Петербурге семиклассник пять дней скрывал от родителей ножевое ранение . Школьник пять дней скрывал от родителей ножевое ранение, в итоге несовершеннолетнего пришлось госпитализировать в срочном порядке в 19 городскую детскую больницу имени Раухфуса. По сведениям от пострадавшего семиклассника, с холодным оружием в руках на него напал одноклассник.

2. Появилось видео взрыва у станции метро "Балтийская" В Петербурге утром 14 марта произошел взрыв недалеко от станции метро "Балтийская". Там, около 10.00 утра произошел взрыв, а после разгорелся пожар на предприятии, где перерабатывали металл.  В настоящее время причина происшествия неизвестна.

3. В Петербурге снег растаял вместе с асфальтом . К сожалению, подобная история повторяется из года в год. Пользователи сети шутят и называют растаявший асфальт "классикой". Очевидцы рассказали, что на одной из улиц жертвой ямы стали сразу несколько автомобилей подряд. Как сообщают водители, дыра в асфальте с "острыми краями" на улице Матроса Железняка спустила колеса пяти автомобилям.

4. У станции метро "Пионерская" образовалась парилкаВ Петербурге около 11.00 утра у станции метро "Пионерская" произошел прорыв трубы с горячей водой. 

5. Пенсионер с Пороховых отдал около трети миллиона рублей "невесте" племянникаВ Красногвардейском районе пожилой мужчина доверился мошеннице, которая представилась невестой его племянника. Девушка со слезами на глазах попросила пенсионера материально ее выручить. Тогда петербуржец сжалился и отдал будущей "родственнице" около 500 тысяч рублей. Через некоторое время жертва обмана поняла, что лишилась денег навсегда и отправилась в полицию.

6. Фонтан забил на пересечении улиц Кузнецовской и Космонавтов14 марта на пересечении улиц Кузнецовской и Космонавтов забил из люка фонтан многометровый фонтан. Как сообщают очевидцы, крышка от люка лежит рядом. Скорее всего дело в том, что сильным напопром воды ее выбило. Также свидетели инцидента рассказывают, что улица полностью затоплена.

7. В Невском районе у пожарного украли белый лимузин за 3,5 миллиона рублейУ сотрудника ГУ МЧС неизвестные воры угнали дорогостоящий автомобиль. Машину похитили в Невском районе 13 марта. Точное время преступления пострадавший не смог сообщить. По его подсчетам, транспортное средство могло пропасть в период с  10.30 утра до 18 часов вечера. Иномарка была припаркована  недалеко от места работы пожарного - около дома 120 по проспекту Обуховской обороны.

8. В Петербурге загорелась квартира на Новоколомяжском проспекте. Около 16.00 загорелась квартира в многоэтажном доме Приморского района. Пламя огня захватило жилище на 12 этаже дома, который расположен на Новоколомяжском проспекте, 16.

Видео, фото: Piter.tv, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

 

 

 

 

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Категории: Лента новостей Происшествия Картина дня

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