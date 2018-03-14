Все происшествия Петербурга за 14 марта: фото и видео

Piter.tv расскажет о главных происшествиях за последние сутки.

В Санкт-Петербурге 14 марта - огонь. В день произошло три разных пожара. Но это далеко н все происшествия, которые сегодня были. Piter.tv публикует в этом материале все чрезвычайные происшествия, которые произошли за сутки в городе на Неве.

1. В Петербурге семиклассник пять дней скрывал от родителей ножевое ранение . Школьник пять дней скрывал от родителей ножевое ранение, в итоге несовершеннолетнего пришлось госпитализировать в срочном порядке в 19 городскую детскую больницу имени Раухфуса. По сведениям от пострадавшего семиклассника, с холодным оружием в руках на него напал одноклассник.

2. Появилось видео взрыва у станции метро "Балтийская". В Петербурге утром 14 марта произошел взрыв недалеко от станции метро "Балтийская". Там, около 10.00 утра произошел взрыв, а после разгорелся пожар на предприятии, где перерабатывали металл. В настоящее время причина происшествия неизвестна.

3. В Петербурге снег растаял вместе с асфальтом . К сожалению, подобная история повторяется из года в год. Пользователи сети шутят и называют растаявший асфальт "классикой". Очевидцы рассказали, что на одной из улиц жертвой ямы стали сразу несколько автомобилей подряд. Как сообщают водители, дыра в асфальте с "острыми краями" на улице Матроса Железняка спустила колеса пяти автомобилям.

4. У станции метро "Пионерская" образовалась парилка. В Петербурге около 11.00 утра у станции метро "Пионерская" произошел прорыв трубы с горячей водой.

5. Пенсионер с Пороховых отдал около трети миллиона рублей "невесте" племянника. В Красногвардейском районе пожилой мужчина доверился мошеннице, которая представилась невестой его племянника. Девушка со слезами на глазах попросила пенсионера материально ее выручить. Тогда петербуржец сжалился и отдал будущей "родственнице" около 500 тысяч рублей. Через некоторое время жертва обмана поняла, что лишилась денег навсегда и отправилась в полицию.

6. Фонтан забил на пересечении улиц Кузнецовской и Космонавтов. 14 марта на пересечении улиц Кузнецовской и Космонавтов забил из люка фонтан многометровый фонтан. Как сообщают очевидцы, крышка от люка лежит рядом. Скорее всего дело в том, что сильным напопром воды ее выбило. Также свидетели инцидента рассказывают, что улица полностью затоплена.

7. В Невском районе у пожарного украли белый лимузин за 3,5 миллиона рублей. У сотрудника ГУ МЧС неизвестные воры угнали дорогостоящий автомобиль. Машину похитили в Невском районе 13 марта. Точное время преступления пострадавший не смог сообщить. По его подсчетам, транспортное средство могло пропасть в период с 10.30 утра до 18 часов вечера. Иномарка была припаркована недалеко от места работы пожарного - около дома 120 по проспекту Обуховской обороны.

8. В Петербурге загорелась квартира на Новоколомяжском проспекте. Около 16.00 загорелась квартира в многоэтажном доме Приморского района. Пламя огня захватило жилище на 12 этаже дома, который расположен на Новоколомяжском проспекте, 16.

Видео, фото: Piter.tv, ДТП и ЧП Санкт-Петербург