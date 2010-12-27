Бенуа Костиль обрадовался тому, что не придется играть против Александра Кокорина.

Вратарь "Бордо" рассказал, каких игроков надо опасаться в "Зените". Об этом он сказал в ходе предматчевой пресс-конференции.

Бенуа Костиль обрадовался тому, что не придется играть против Александра Кокорина.

Прежде всего, самый рослый игрок вашей группы нападения — Артём Дзюба. Выделю Леандро Паредеса, который игрок качественный, талантливый. К счастью для нас не будет играть Кокорин, мы его знаем и привечаем. Очень талантливый игрок. Дзюбу мы видели на чемпионате мира, знаем, на что он способен. Видимо, ближе всего ко мне будет оказываться Артем. Но любой игрок из "Зенита" может завершить ситуацию, может быть опасен, но я думаю, что чаще всего на меня будет выходить именно Дзюба заявил футболист

Напомним, что матч "Зенит" - "Бордо" пройдет в Петербурге 25 октября, начало в 19:55 по Московскому времени.

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