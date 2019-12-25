Врач больницы умер в сестрорецком фитнес-клубе

Тело пожилого мужчины отправили на вскрытие в Кронштадт.

Пожилой мужчина умер в сестрорецком фитнес-клубе. О случившемся стало известно 5 декабря, рассказал Piter.tv источник в правоохранительных органах.

Известно, что в фитнес-центре на Приморском шоссе накануне вечером появилась бригада скорой помощи. Врачи констатировали смерть пожилого посетителя, которому было 72 года. Признаков насильственной смерти не было обнаружено.

Очевидцы рассказали, что при выходе из бане мужчина направился к бассейну, по пути упал и ударился головой. Тело пожилого мужчины отправили на вскрытие в Кронштадт. По предварительным данным, он работал врачом в местной больнице. По факту случившегося проводится проверка.

Фото: Piter.tv