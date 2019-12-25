Впервые с начала зимы в Петербурге была абсолютно бесснежная неделя

Всего за зимний период на город легло более 187 сантиметров снега.

С 28 февраля по 6 марта в Петербурге не было осадков, в праздничные дни, 7 и 8 марта, кое-где улицы припорошило тонким слоем снега. С конца ноября 2021 года до текущего дня на город легло более 187 сантиметров снега. В течение декабря и января было по 24 снежных дня, в первой половине февраля осадки были почти ежедневно. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

За минувшую неделю и праздничные дни (с 28 февраля по 8 марта), дорожные предприятия собрали и вывезли с городских улиц более 240 тысяч кубометров снежных остатков и сколотой наледи, а всего с начала зимы – более 3,8 млн "кубов".

В среду в Петербурге морозно и солнечно. При такой погоде важно проводить противогололедную обработку проезжей части и тротуаров. При первом же потеплении поливальные машины начнут смывать зимнюю грязь с улиц.

Фото: Piter.tv