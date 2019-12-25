Суточный рост заболевших составил 0,7%.

Впервые с июня суточный показатель зараженных COVID-19 превысил 2 тыс. человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

За сутки в столице заболели 2 016 человек. Этот показатель стал оказался самым высоким со 2 июня. Днем ранее в Москве заразились 1 792 человека. Выписаны по выздоровлению 1 126 пациентов. Еще 18 человек умерли от осложнений.

За все время зафиксировано 285 776 случаев заражения. Из них 245 132 пациента поправились, 5 164 умерли. На данный момент в столичных больницах продолжают лечение 35 480 пациентов.

Ранее мы сообщили, что в Калининградской области произошло смертельное ДТП с автобусом.

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