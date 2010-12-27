Впервые Выборгский район подвел итоги за пятилетку

Глава администрации Выборгского района выразил всем участникам признательность за труд и весомый вклад в развитие Выборгского района.

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов открывал расширенное собрание по итогам социально-экономического развития муниципального образования за 2018 год.

Свое сегодняшнее выступление перед вами я хотел бы представить в несколько ином формате. Полагаю целесообразным доложить о том, что и с какими результатами сделано за весь период исполнения полномочий. То есть в ретроспективе с 2014 года, когда были избраны и сформированы органы местного самоуправления в новом составе. Геннадий Орлов, глава администрации Выборгского района

Социально-экономическое развитие муниципального образования – это комплексный процесс изменений в экономической и социальной сферах, приводящих, в конечном счете, к улучшению условий жизни населения. Итоговый результат является показателем совместной работы администрации района, городских и сельских поселений, советов депутатов, бизнес-сообщества и инвесторов, трудовых коллективов, общественных организаций, жителей. Реализация многих значимых проектов осуществляется при финансовом участии и поддержке правительства Ленинградской области.

Глава администрации Выборгского района выразил всем участникам признательность за труд и весомый вклад в развитие Выборгского района.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО