Возле Манежа появилась инсталляция из покрышек

Арт-объектом мастера хотят привлечь горожан к экологическим проблемам.

В Петербурге около Манежа появилась арт-инсталляция, выполненная из автомобильных покрышек. Как отмечают очевидцы, объект находится у западной части здания и напоминает капеллу.

Работа создана московским художником Сергеем Катраном совместно с петербургским сообществом АртАтака. Проект подготовлен специально для грядущего фестиваля музыку и искусства Gamma.

Композиция представляет собой капеллу, по сторонам которой находятся четыре столбца в форме звуковых волн. Все детали для художественного творения были собраны местными волонтерами. Архитектурный ансамбль посвящен правильному обращению с отходами.

Фото: Манеж