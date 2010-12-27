Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Возбуждено дело после смети балетмейстера Мариинки в кресла стоматолога
Сегодня, 9:31
0
Asyaromanenkova
89

Возбуждено дело после смети балетмейстера Мариинки в кресла стоматолога

0
 
 

Следственный комитет Петербурга наконец-то возбудил уголовное дело по факту смерти балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева. Мужчина скончался в кресле стоматолога.

В Северной столице возбудили дело в связи с кончиной балетмейстера Сергея Вихарева в кресла стоматолога. В Росздравнадзоре города и области сообщают, что расследование будет проходить по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Основания для уголовного дела нашли в рамках проверки ведомства в стоматологической клинике на Торжковской улице. Компания имеет лицензию на работы и услуги по анестезиологии и реаниматологии. Также клиника имела договор с центром интегративной медицины "Иналмед". Работники последнего не могли оказывать медпомощь вне адресов лицензии.

Инцидент с балетмейстером Мариинского театра Сергеем Визаревым произошел в июне 2017 года. Во время процедуры по анестезии у артиста остановилось дыхание. Через полчаса была констатирована смерть.

Росздравнадзор привлек к административной ответственности и клинику и ее подрядчика. Суды наложили на них штрафы в размере 300 тысяч рублей.

Теги: новости спб , происшествия спб , умер сергей вихарев
Категории: Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5