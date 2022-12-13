Восьмиклассник угнал каршеринг в Петербурге

Машину 2021 года выпуска с подростком за рулём нашли экипажи ДПС.

Вечером вторника, 24 января, правоохранителям поступил сигнал об угоне автомобиля каршеринга от №25 по Клинскому проспекту. Как выяснилось позднее, злоумышленником, похитившим Kia Rio 2021 года выпуска, отказался 13-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Данные об угоне были переданы патрулям ДПС, которые начали поиски иномарки. Машину нашли примерно в 2:30. За рулём находися ученик 8 класса. Подростка-нарушителя передали родственникам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV