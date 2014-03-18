Водителя, сбившего насмерть петербурженку на набережной Екатерингофки, отправили в колонию-поселение

По его словам, авария произошла из-за его невнимательности.

Кировский районный суд Петербурга признал виновным водителя, сбившего насмерть петербурженку на набережной Екатерингофки, и приговорил его к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении с запретом на управление транспортом на 2 года. Кроме того, суд взыскал с виновного порядка 1,33 млн рублей в пользу потерпевших. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Утром 11 сентября 2020 года Артем Иванов следовал по проезжей части набережной реки Екатерингофки в направлении от ЗСД в сторону Двинской улицы на своем автомобиле Citroën C5. Как рассказал Иванов, он ехал в правом ряду за авто Nissan X-Trail, который ехал медленно. Поэтому мужчина решил сместиться в левый ряд. Впереди водителей располагался нерегулируемый пешеходный переход, по которому двигалась девушку. Водитель Nissan X-Trail остановился, чтобы пропустить петербурженку, а вот Иванов на скорости 70-80 км/ч выехал на переход и сбил девушку, которая спустя несколько дней скончалась в больнице.

Свою вину Ивановн признал. По его словам, авария произошла из-за его невнимательности.

Фото: Piter.tv