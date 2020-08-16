Водителей с нелегальным техосмотром ожидает уголовная ответственность

Использование поддельной диагностической карты подпадает под ч. 3 ст. 327 УК РФ

Данная статья касается приобретения заведомо поддельных документов и предполагает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год. В МВД пояснили, что непременным условием для привлечения к уголовной ответственности является причинение крупного ущерба кому-либо либо извлечение дохода в крупном размере.

Помимо этого, в ведомстве напомнили, что с 27 июля деятельность по осуществлению нелегальных техосмотров – без аккредитации в национальной системе – также уголовно наказуема. За нее грозит штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до 2 лет, либо до 480 часов обязательных работ, либо арест до 6 месяцев.

Усложняется и сама процедура: теперь она требует обязательной фотофиксации.. Благодаря этим мерам предполагается снизить количество фиктивных техосмотров и повысить безопасность на дорогах.

Видео: YT / CTVBY