Водитель фуры из Петербурга потерял сознание, решив помочь водителям на дороге

Добросердечность довела мужчину до встречи с грабителями.

Неравнодушный к проблемам водитель фуры лишился денег и сознания после того, как остановился помочь людям на трассе. Шофер решил отремонтировать припаркованную на обочине дороги машину, но получил тяжелым инструментом по голове. Инцидент произошел около Киришей.

Водитель на большегрузном транспорте только выехал утром 23 июля из деревни Посадников Остров. С собой у жертвы находилось 250 тысяч рублей. Деньги он получил от друга, который нанял его перевезти продукты. До места назначения петербуржец так и не добрался: незнакомцы на "Шевроле" внесли коррективы в первоначальный план. Двое мошенников выбежали к нему из кустов и ударили по голове.

В настоящее время шофер находится в состоянии средней тяжести. ОН госпитализирован. Работодатель написал заявление в полицию. Оперативники возбудили уголовное дело по статье за грабеж. Внешне преступники выглядели как "южане".

Фото: Piter.tv