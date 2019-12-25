Водитель "Форд Транзита" влетел в фуру на "Скандинавии"

Водитель "Форда" госпитализирован с тяжелыми травмами.

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, в понедельник, 16 марта, около 17:40 на 76 километре автодороги "Скандинавия" в направлении Петербурга произошло ДТП.

Мужчина, чья личность пока не установлена, управлял автомобилем "Форд Транзит", выехал на полосу встречного движения, где разрешен обгон, и столкнулся с фурой "Скания" с полуприцепом.

Водитель "Форда" госпитализирован с тяжелыми травмами. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы сообщали, что на "Коле" перевернулся автомобиль.

Фото: "Вконтакте" / "Дорожный инспектор".