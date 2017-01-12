  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель "БМВ" пробил ограждение и вылетел на железнодорожные пути у поселка Кузнечное
Сегодня, 11:20
163
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Водитель "БМВ" пробил ограждение и вылетел на железнодорожные пути у поселка Кузнечное

0 0

Пострадал ли водитель, неизвестно.

В ночь на пятницу, 23 июля, недалеко у поселка Кузнечное произошло ДТП с иномаркой, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленинградской области. 

По предварительным данным, водитель "БМВ" не смог справиться с управлением, пробил ограждение моста и упал на железнодорожные пути. Спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерска отбуксировали машину с путей.

В каком состоянии находится водитель, не уточняется. Достоверной информации об обстоятельствах происшествия пока нет. 

Ранее мы писали, что труп пропавшей без вести пенсионерки нашли в лесу в Ленобласти.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО / Вконтакте

Теги: авария, дтп, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии