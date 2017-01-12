Водитель "БМВ" пробил ограждение и вылетел на железнодорожные пути у поселка Кузнечное

Пострадал ли водитель, неизвестно.

В ночь на пятницу, 23 июля, недалеко у поселка Кузнечное произошло ДТП с иномаркой, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

По предварительным данным, водитель "БМВ" не смог справиться с управлением, пробил ограждение моста и упал на железнодорожные пути. Спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерска отбуксировали машину с путей.

В каком состоянии находится водитель, не уточняется. Достоверной информации об обстоятельствах происшествия пока нет.

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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО / Вконтакте