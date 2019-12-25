В рамках собрания поднимались также вопросы снижении нагрузки по коммунальным платежам и отмене платежей за аренду государственного имущества.

В пятницу, 24 апреля .стало известно о том, что во второй пакет помощи бизнесу в Петербурге войдут льготы и субсидии. Соответствующий вопрос обсудили на совещании в Смольном.

Отмечается, что размер помощи от властей Петербурга будет напрямую зависеть от того, сколько заплатила организация НДФЛ во II и III квартале 2019 года. В совещании участвовали те компании, которые ежегодно выплачивающего от 100 млн руб до 2 млрд руб в виде налогов. Например, "Теремок", "Алекс Фитнес", ТРК "Галерея", JSP Business travel, "Индивидуальный туристический сервис".

Также на встрече обсудили вопрос о снижении нагрузки по коммунальным платежам и об отмене арендной платы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге для пациентов с коронавирусом развернут 5,5 тысяч коек.

Фото:gov.spb.ru