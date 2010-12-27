Во вторник в СПб будет жарко и без осадков

Город на Неве продолжает существовать в аномально жарких летних условиях.

В Петербурге 24 июля ожидается теплая погода. Температура воздуха прогреется до плюс 28 градусов по Цельсию. Ночью показатель термометра опустится до плюс 15. Синоптики города обещают, что вторник выдастся без осадков,а небо будет малооблачным.

На территории Северной столицы разгуляется юго-восточный ветер. Его скорость достигнет 7 метров в секунду. Атмосферное давление останется на уровне нормы. Влажность воздуха достигнет 61-го процента. Вечером возможно повышение до 81-го процента. Такая ситуация может стать причиной возникновения тумана.

Фото: Piter.tv