Во вторник в Петербурге будет дождливо и прохладно

Синоптики обещают ухудшение погоды: возможны осадки и похолодание.

Утром 11 сентября жителей Санкт-Петербурга встретит переменная облачность и туман. Днем во вторник температура воздуха прогреется до плюс 22 градусов по Цельсию. При этом скорость ветра составит пять-десять метров в секунду. По данным специалистов из Гидрометцентра, ветер придет с юго-восточной и южной сторон.

Ночью показатели термометров опустятся до плюс 12 градусов. Атмосферное давление будет незначительно понижено. На территории Ленинградской области прогнозируются грозы и ливни. В Северной столицы ожидаются кратковременные дожди.

Фото: Piter.tv