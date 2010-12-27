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Во дворе детсада в Чите бездомная собака искусала ребенка
Сегодня, 14:08
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MShaffter

Во дворе детсада в Чите бездомная собака искусала ребенка

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Следственные органы по данному факту проводят проверку.

В Чите бездомная собака дважды укусила ребенка на территории детского дошкольного учреждения.

Следственные органы СУ СК РФ по Забайкальскому краю сообщают, что проводят доследственную проверку по сообщениям в местных СМИ. По предварительным данным, 27 ноября 2019 года на территорию детского сада № 65 в Железнодорожном районе города Читы  пробралась бездомная собака и напала на ребенка. Животное дважды укусило малыша.

Следователи в ближайшее время побывают в указанном детском дошкольном учреждении, опросят работников детсада и родителей пострадавшего ребенка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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