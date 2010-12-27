Во Всеволожском районе сотрудники МЧС спасли из пожара 13 человек

Никто из жильцов дома не пострадал.

Во Всеволожском районе сотрудниками МЧС было спасено 13 человек из пожара. Никто из жильцов не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Сегодня, 19 марта, в 13.51 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступил звонок. Жители посёлка имени Свердлова увидели дым, идущий из окна квартиры. Уточняют в пресс-службе

На место происшествия были направлены дежурные смены, которые прибыв на место заметили, что дым идёт из окна второго этажа пятиэтажного жилого дома. Вскрыв дверь квартиры, пожарные обнаружили, что огонь полыхает в кухне и обоих комнатах двухкомнатной квартиры.

Из пожара было спасено 13 жильцов, никто не пострадал.