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Во Всеволожском районе обнаружен раздетый труп мигранта в овраге
Сегодня, 12:43
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lesjasap
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Во Всеволожском районе обнаружен раздетый труп мигранта в овраге

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Около деревни Колбино местные жители обнаружили труп с азиатской внешностью.

Днем 12 ноября во Всеволожском районе обнаружен раздетый труп мигранта. Тело мужчины найдено в овраге. Сообщается, что погибший умер более семи дней назад. 
 
Инцидент произошел вблизи Колтушского шоссе, рядом с поворотом в сторону деревни Колбино. В сотне метров от фермерского хозяйства прохожие увидели тело голого иностранца, на котором было надето только нижнее белье и один носок. 
 
Эксперты не выявили внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего мужчины. Правоохранительные органы занимаются расследованием данного происшествия. Отмечается, что мигранту на вид было около 45 лет.
Теги: всеволожский район , мигрант , раздетое тело
Категории: Новости СПб

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