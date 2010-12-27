Во Всеволожском районе обнаружен раздетый труп мигранта в овраге

Около деревни Колбино местные жители обнаружили труп с азиатской внешностью.

Днем 12 ноября во Всеволожском районе обнаружен раздетый труп мигранта. Тело мужчины найдено в овраге. Сообщается, что погибший умер более семи дней назад.

Инцидент произошел вблизи Колтушского шоссе, рядом с поворотом в сторону деревни Колбино. В сотне метров от фермерского хозяйства прохожие увидели тело голого иностранца, на котором было надето только нижнее белье и один носок.

Эксперты не выявили внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего мужчины. Правоохранительные органы занимаются расследованием данного происшествия. Отмечается, что мигранту на вид было около 45 лет.