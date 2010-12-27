Во Всеволожском районе 7 семей выгоняют из собственных квартир

Растерянные собственники потратили все деньги, чтобы не оказать со своими детьми без крыши над головой.

Во Всеволожском районе Ленинградской области сразу несколько семей пытаются отстоять права на свою недвижимость, из которой их на непонятных основаниях пытаются выселить. Читатель Piter.tv Юлий Юнусов обратился за помощью, так как правоохранительные органы не реагируют на заявления о возбуждении уголовных дел по признанию потерпевшими приобретателей.

Юлий рассказал, что проживает в квартире вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми уже четыре года. Чтобы купить однокомнатную квартиру они задействовали свои накопления, материнский капитал и взяли ипотеку. Мужчина отметил, что при покупке-продаже были выполнены все требования: выписка из ЕГРП, подтверждение законности права собственности предыдущего владельца, проверка всех стадий приобретения жилья со стороны риэлторов, банка, страховой компании и пенсионного фонда РФ.

Однако на сегодняшний день в апелляционном суде вынесено решение об изъятии из владения моей квартиры и выселении моей семьи с прописанными несовершеннолетними детьми на улицу, не смотря на то, что по этому решению мы являемся добросовестными приобретателями. Юлий Юнусов

Также Юнусов отметил, что в аналогичном положении находятся еще шесть семей в этом же жилом комплексе. Заявления теряются или отправляются в другие районы, прокуратура также бездействует.

Собственник обвиняет во всем строительную компанию ООО "ВИАРТ", которая ввела в эксплуатацию жилые дома и сама же сейчас отбирает квартиры.

Мотивирует это мошенническими действиями, связанными с банкротством этой компании, о которых она якобы не знала. Суды не хотят принимать во внимание все доказательства не добросовестности самой компании ООО "ВИАРТ" по исполнению своих обязательств в недопущении возможности мошеннических действий в отношении данных квартир. Юлий Юнусов

На данный момент, семьи потратили деньги на оплату судебных издержек. Обстоятельства случившегося устанавливаются.