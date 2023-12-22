Во Владивостоке тушат пожар на рыболовном судне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел 27 мая в бухте Золотой рог. Поступило сообщение о возгорании в помещении рефрижераторных установок. До приезда пожарных экипаж судна самостоятельно эвакуировался.
Площадь огня составила 20 квадратных метров. Его уже ликвидировали. На месте работают 32 специалиста и девять единиц техники.
Ранее мы сообщали, что в Архангельске огнеборцы локализовали пожар в жилом доме.
Видео: МЧС России
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