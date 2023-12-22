На месте работают 32 специалиста и девять единиц техники.

Во Владивостоке тушат пожар на рыболовном судне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 27 мая в бухте Золотой рог. Поступило сообщение о возгорании в помещении рефрижераторных установок. До приезда пожарных экипаж судна самостоятельно эвакуировался.

Площадь огня составила 20 квадратных метров. Его уже ликвидировали. На месте работают 32 специалиста и девять единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Архангельске огнеборцы локализовали пожар в жилом доме.

Видео: МЧС России