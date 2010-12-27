Во Владивостоке пьяный мужчина сжег заживо своего приятеля

В ходе ссоры мужчина ранил ножом своего знакомого, затем вывез на машине в лес, запер в машине и поджег.

Жуткое убийство произошло во Владивостоке.

Двое знакомых вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес колото-резаные раны ножом приятелю. После того, как раненый мужчина потерял сознание, преступник затащил жертву в машину, вывез в лес, запер в авто и поджег.

Проведенная экспертиза показала, что мужчина скончался от отравления продуктами горения.

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