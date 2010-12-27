Во Фрунзенском районе поменяют маршруты автобусов

Ремонт канализационной системы заставит автобусы изменить движение до конца августа.

Во Фрунзенском районе Петербурга общественный транспорт изменит движение. Ситуация коснется трех автобусных маршрутов: 57, 74 и 91. Также ограничения в передвижении коснутся и частных маршрутных средств: К-136 поедет по другим улицам, а потом вернется на заявленное направление. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

Специалисты отмечают, что ситуация связана с проведением на участке дороге по Задворной улице работ по замене канализационных конструкций. Пространство вблизи десятого дома по этой причине будет ограждено. Транспорту придется объезжать от станции метро "Волковская" по Касимовской, Средней улицам, Волковскому проспекту. Ограничения продлятся до 27 августа.

Фото: Piter.tv