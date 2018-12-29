Трамвай ленинградской Победы пройдет по Фрунзенскому району

Трамвай будет ходить с двух часов дня до пяти часов вечера 26 января.

Во Фрунзенском районе в преддверии 75-годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 26 января с двух часов дня будет курсировать трамвай ленинградской Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Фрунзенского района.

Акция организована активистами подростково-молодёжного досугового центра "Фрунзенский" совместно с петербургским Горэлектротрансом. В трамвае под номером 62 (конечная станция – "Малая Балканская улица") будет представлена литературно-музыкальная композиция с участием актера театра "Русская антреприза" им. А. Миронова – Михаила Драгунова. В транспорте под аккомпанемент скрипки прозвучат известные стихотворения, а школьники и добровольцы раздадут ленточки ленинградской Победы. Также будут раздавать и открытки, которые сделали первоклассники Фрунзенского района.

Трамвай ленинградской Победы №62 с двух часов дня до пяти часов вечера будет ходить по следующему маршруту: Малая Балканская ул. – ул. Олеко Дундича – ул. Ярослава Гашека – Загребский бул. – Будапештская ул. – Купчинская ул. – Малая Балканская ул. – ст. м. "Купчино".

Ранее на Piter.TV: В пятницу в Музее электротранспорта пройдет акция "Блокадный трамвай".

Фото: pixabay.com