Во Фрунзенском районе "обнесли" автосервис на 100 тысяч

В Петербурге задержали подозреваемого в краже из офиса автосервиса на улице Салова.

В Петербурге задержан подозреваемый в краже из офиса на улице Салова. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по СПб и ЛО.



По данным ведомства, 27 ноября в полицию обратился 46-летний директор автосервиса с сообщением о том, что неизвестный злоумышленник накануне ночью проник в офисное помещение дома 36А на улице Салова и похитил принадлежащее компании имущество (несколько жестких дисков и газово-баллонное оборудование). Ущерб составил около 100 тыс. рублей.



По данному делу задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Ленобласти, который ранее работал в этом автосервисе.

Подозреваемый дал явку с повинной и пояснил, что похищенное имущество продал.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

